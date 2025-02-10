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Следователи обнаружили три пробоины на корпусе танкера «Коала»

Baza: на танкере «Коала» после взрыва нашли повреждения в трех местах
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Александр Дрозденко/Telegram

На танкере «Коала», который взорвался в порту Усть-Луга в Ленинградской области, обнаружены повреждения в трех местах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Внешний корпус танкера осмотрели с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Гном» — следователи обнаружили три пробоины на корпусе танкера в районе машинного отделения», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в скором времени к судну подпустят водолазов. На данный момент проводится изучение судна на наличие взрывоопасных предметов.

До этого служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительной информации после аварии с танкером «Коала».

В ночь на 9 февраля на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга во время подготовки к отплытию произошли три взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. После этого судно село на мель. Вокруг него установили боновые заграждения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что угрозы разлива нефтепродуктов нет, а судно пришвартовали в порту.

Ранее Росморречфлот оценил возможность затопления танкера в Ленинградской области.

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