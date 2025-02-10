Финский самолет-разведчик направили к границе с Россией после ЧП в Усть-Луге

Финская погранслужба отправила самолет-разведчик после ЧП с судном в Усть-Луге

Служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительной информации после аварии с танкером «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом говорится в публикации финского ведомства в социальной сети X.

Пограничная служба Финляндии усилила готовность к реагированию на возможные разливы нефти и продолжает искать информацию об инциденте.

«В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», — сообщает агентство, ссылаясь на погранслужбу.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна планирует провести собственное расследование в связи с инцидентом с танкером.

В ночь на 9 февраля на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга во время подготовки к отплытию произошли три взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. После этого судно село на мель. Вокруг него установили боновые заграждения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что угрозы разлива нефтепродуктов нет, а судно пришвартовали в порту.

Ранее Росморречфлот оценил возможность затопления танкера в Ленинградской области.