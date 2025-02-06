Ученые выяснили, сколько физических упражнений необходимо для поддержания давления в норме

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором проанализировали данные более пяти тысяч человек, проживающих в четырех американских городах. В ходе работы они выяснили, что физическая активность в молодости может значительно снизить риск развития гипертонии в зрелом возрасте. Работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).



Гипертония — это серьезное заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, включая инсульты, сердечные приступы и деменцию. По данным Всемирной организации здравоохранения, более четверти мужчин и пятая часть женщин в мире страдают от гипертонии. Однако многие люди даже не подозревают о своем диагнозе, что делает это заболевание «тихим убийцей».

В новой работе ученые доказали, что поддержание физической активности в молодости является решающим фактором в профилактике гипертонии в будущем. Участники, которые занимались умеренными физическими нагрузками пять часов в неделю — в два раза больше, чем рекомендуемая минимальная норма, значительно реже сталкивались с повышением давления.

Однако несмотря на все рекомендации о необходимости быть физически активными, многие люди не могут следовать им после окончания школы. Причиной тому становятся увеличивающиеся рабочие и бытовые обязательства, которые не оставляют свободного времени для занятий спортом. Особенно это касается молодых людей, которые переходят от учебы к работе и становятся родителями. В этот период у них появляется меньше времени для занятий физической культурой, что может привести к проблемам со здоровьем.

По мнению ученых, результаты их работы подчеркивают важность изменения социальных факторов и подходов к поддержанию активности в разных возрастных группах, чтобы снизить риски для здоровья и улучшить качество жизни в будущем.

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