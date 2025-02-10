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Прокуратура взыскала с дропперов 1,5 млрд рублей

Генпрокуратура заявила, что прокуроры взыскали с дропперов за 2024 год ₽1,5 млрд
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Павел Бедняков/РИА Новости

В прошлом году в суды поступило более семи тысяч исков о взыскании 1,5 млрд рублей с дропперов. Об этом сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Дропперы – это держатели банковских карт, на которые жертвы телефонных мошенников переводят деньги.

«За прошлый год по искам надзорного ведомства с владельцев так называемых «безопасных счетов» удалось взыскать 1,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

В начале января МВД сообщало, что россияне потеряли более 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенничеств за 11 месяцев 2024 года.

В прошлом месяце Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам для защиты граждан от мошенников.

Документ предполагает, что кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в борьбе с дропперством могут пострадать россияне.

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