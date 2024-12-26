Тенденция, при которой около 10 млн клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты (оформляются на подставных лиц и используются для вывода средств мошенниками), продолжится и в 2025 году. В борьбе с дропперством могут пострадать россияне, данные которых украли. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель департамента защиты от мошенничества (Fraud Protection) компании F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков.

Дроппер — это человек, который принимает на свою карту мошеннически полученные деньги и переводит их дальше, часто обналичивая за процент.

«В 2024 году около 10 млн клиентов банков перевели деньги на дропперские карты. Вероятно, в 2025 году эта тенденция не изменится. База мошеннических реквизитов (ее ведет ЦБ. — прим. ред.) — список достаточно динамичный, дропы могут перевыпускать карты. Точное число россиян, которые могут переводить деньги на дропперские карты, зависит от успешности схем атак и технологий противодействия. Скомпрометирована может быть каждая учетная запись пользователя устройств на Android и Windows. В результате активности вредоносного программного обеспечения обычного гражданина могут вовлечь в мошенническую схему без его ведома», — отметил Ермаков.

По его словам, если ограничить активность именно дропов на уровне гражданина, физического лица, то мошенники, скорее всего, начнут использовать реквизиты обычных граждан, устройства которых скомпрометированы. Современные технологии вирусного ПО позволяют это сделать.

О том, что около 10 млн клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты, 25 декабря сообщил ЦБ. По данным регулятора, в этом задействовано около 13% трудоспособных россиян.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у россиян более 30 млн рублей с помощью розыгрыша призов.