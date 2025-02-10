Врач рассказала о самых опасных продуктах для печени

Алкоголь является наиболее опасным продуктом для печени, потому что он оказывает прямое повреждающее действие на клетки органа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, сильную нагрузку на печень также создают жирные и жареные блюда.

«Продукты с избыточной калорийностью, большим содержанием углеводов вызывают у человека ожирение. При этом возникает неалкогольная жировая болезнь печени, когда ее ткань частично замещается жиром и печеночные клетки разрушаются», — продолжила Русакова.

Врач добавила, что для поддержания здоровья органа стоит включать в рацион питания рыбу, птицу, овощи, фрукты, зелень и молочные продукты с невысокой жирностью. Она пояснила, что эти продукты не будут нагружать желудочно-кишечный тракт. Кроме того, печени потребуется меньше сил на очистку кровеносной системы от продуктов обмена веществ.

Терапевт Зарема Тен до этого говорила, что просроченные лекарственные препараты представляют опасность для здоровья. В частности, прием просроченных обезболивающих препаратов может навредить почкам и печени, отметила она.

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