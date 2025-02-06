Врач призвала россиян не принимать просроченные лекарства

Просроченные лекарственные препараты представляют опасность для здоровья. Об этом заявила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru.

В частности, прием просроченных обезболивающих препаратов может навредить почкам и печени, отметила она. Особую опасность представляют лекарства с нитроглицерином, направленные на лечение сердечно-сосудистой системы, поскольку их нестабильность может стать причиной аритмии и резкому падению давления, подчеркнула Тен.

Терапевт также обратила внимание на то, что просроченные сыворотки и вакцины полностью теряют иммуногенность, повышая риск заражения. А антибиотики с истекшим сроком годности теряют эффективность и способствуют развитию резистентности бактерий, подчеркнула она.

Опасны все просроченные препараты, добавила Тен.

17 января сообщалось, что аптеки России начали испытывать дефицит препарата от повторного инфаркта — лекарства «Эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly. В Минздраве РФ подчеркнули, что препараты от других производителей поступают в Россию без сбоев, при необходимости их может выписать лечащий врач. У «Эффиента» есть аналоги в виде препаратов с действующим веществом клопидогрел, тикагрелор и других, дефицита таких средств на российском рынке не наблюдается.

Ранее врач рассказал, чем грозит перерыв в приеме лекарств при гриппе и ОРВИ.