Глава минздрава Камчатки уволен. Что известно о массовом заражении гепатитом в онкодиспансере

Глава минздрава Камчатского края Александр Гашков отправлен в отставку после скандала в местном онкологическом диспансере, среди пациентов которого была выявлена вспышка гепатита В и С. Анализы показали наличие инфекции у нескольких десятков человек, все они, по-видимому, заразились после процедур в кабинете компьютерной томографии. Кабинет закрыли по решению суда, следственный комитет возбудил уголовное дело, запущено эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов федеральных учреждений.

Об увольнении главы регионального Минздрава сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал он.

Кроме того, он потребовал, чтобы «на уровне онкологического диспансера были незамедлительно приняты меры кадрового характера — не ниже заместителя руководителя онкодиспансера, ответственного за эпидемиологическую безопасность».

Что случилось

О том, что как минимум 36 пациентов онкодиспансера заразились вирусными гепатитами B и C в острой форме, стало известно 18 января. Об этом глава регионального Минздрава (ныне отправленный в отставку) Александр Гашков рассказал в видеообращении к жителям. По его словам, к расследованию привлечены специалисты Роспотребнадзора регионального и федерального уровня.

«Основная задача сейчас — выяснить механизм инфицирования, детально разобраться в ситуации и принять меры по недопущению подобного впредь», — сказал Гашков.

По его словам, уже подсчитано количество пациентов, получавших медицинскую помощь в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах. В ближайшее время у них будут взяты анализы, а в случае постановки диагноза проведено необходимое лечение. Он также подтвердил, что работа кабинета томографии в онкодиспансере приостановлена по решению суда.

Днем позже агентство «РБК-Приморье» сообщило, что решение городского суда Петропавловска-Камчатского о закрытии на месяц кабинета томографии в краевом онкодиспансере было принято в декабре 2024 года.

При этом в материалах суда указано большее количество зараженных — 49 человек . Предполагается, что вирус попал в их кровь после проведения процедуры компьютерной томографии с контрастированием.

Суд отметил, что в среднем в день в кабинете КТ проводилось около 50 исследований, в месяц — более тысячи. Таким образом, реальный масштаб проблемы пока не установлен и сколько человек заразилось гепатитом в реальности, неизвестно.

18 января региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела «по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)». В сообщении СК фигурирует уже третий вариант количества заразившихся пациентов: по данным ведомства, их «не менее девяти».

О проверке работы медицинского учреждения заявила также прокуратура Камчатского края.

Что сказал губернатор

25 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал освобождение от должности министра здравоохранения региона Александра Гашкова. Решение было принято по итогам совещания с участием представителей Роспотребнадзора и прибывших на Камчатку инфекционистов и эпидемиологов.

«Предварительные выводы следующие: в онкологическом диспансере обнаружен целый ряд нарушений, связанных со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедур, которые использовались в первую очередь в связи с компьютерной томографией. Детально медицинскую составляющую специалисты еще выясняют, но уже понятно, что нарушения серьезные, можно утверждать, что именно они привели к распространению инфекции», — сказал Владимир Солодов.

Он подтвердил, что «действие очага распространения инфекции было длительным (…), в течение нескольких месяцев 2024 года» и посетовал, что «меры по купированию ситуации не были своевременно приняты в тот момент, когда было понятно, что первые случаи заражения уже произошли».

По его словам, к настоящему моменту завершается обследование всех возможно пострадавших пациентов онкодиспансера. В кабинете томографии, ставшем источником заражения, «все замечания устранены» и он заработает с понедельника.

ЧП в онкодиспансере вскрыло и иные проблемы региональной системы здравоохранения — такие как обеспечение лекарствами, нехватка кадров (в том числе эпидемиологов) и «ряд других системных проблем». В связи с этим, «не дожидаясь результатов юридического характера» губернатор отправил в отставку министра здравоохранения и потребовал увольнения ответственных за эпидемиологическую безопасность в самом окнодиспансере.

Насколько страшен гепатит

Острый гепатит В полностью излечивается в 95% случаев, лечение занимает от месяца до полугода. Острый гепатит С также излечим, однако существенно чаще переходит в хроническую форму (когда болезнь длится более полугода). Болезнь может привести к циррозу и раку печени.

Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун поясняла, что гепатит чаще всего протекает в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. По ее словам, лишь 10% протекают в форме желтухи. Заболевание может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодической тошноты.

«Человек может себя хорошо чувствовать и не знать, что у него гепатит», — сказала Шархун.

По ее словам, врачи считают, что вирусные гепатиты В и С не передаются бытовым путем. При объятиях, поцелуях, совместном использовании посуды и даже средств личной гигиены — риск инфицирования только теоретический, отметила специалист.