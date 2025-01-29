Врач рассказала, какая рыба наиболее полезна для пожилых

Треска, минтай и хек считаются наиболее полезной рыбой для пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что в рыбе содержится большое количество йода, который активизирует щитовидную железу, синтез ее гормонов и метаболизм. Кроме того, в ней есть полиненасыщенные жирные кислоты.

«Полиненасыщенные жирные кислоты отвечают за обменные процессы, здоровье сердца, сосудов и за профилактику сосудистых катастроф», — уточнила Мухина.

Белок в составе рыбы, по ее словам, будет выступать в качестве строительного материала для клеток и синтеза антител для борьбы с инфекциями. Врач советует пожилым есть этот продукт пять раз в неделю в количестве 150-200 г в день.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Гиренко до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярное потребление рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов снижает риск переломов, болезней сердца и рака у пожилых. По ее словам, для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца пожилым рекомендуется употреблять рыбу не менее двух-трех раз в неделю.

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