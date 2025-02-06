Инвестор допустил дефицит красной икры в российских магазинах

Инвестор Скубейда: в России может возникнуть дефицит красной икры в 2025 году

В российских магазинах может возникнуть дефицит красной икры в 2025 году, заявил «Газете.Ru» инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

«В 2024 году красная икра на прилавках российских магазинов подорожала на 38%. Причина очевидна — растущие производственные издержки и логистические проблемы. Если ситуация не изменится, красная икра в 2025 году может исчезнуть с полок или стать недоступной для большинства российских семей», — сказал Скубейда.

Цена банки красной икры в российских магазинах зависит от вида рыбы, производителя и объема упаковки.

В среднем цена за 100 граммов икры составляет от 795 до 1 тыс. рублей.

По данным «Х5 Клуб», за неполный 2024 год — с января по ноябрь — россияне купили свыше 5 кг красной икры (+12% к аналогичному периоду 2023 года). Наибольшие продажи деликатеса были в январе — марте, на первый квартал прошлого года пришлось 1,5 кг. В то же время россияне не собираются пока переходить на имитированную икру. Ее продажи уменьшились на 1% в годовом выражении и составили 1,6 кг за рассматриваемый период.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.