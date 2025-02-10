В Госдуме рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

С 1 марта 2025 года российские регионы не смогут переводить граждан на равномерную оплату услуг отопления в течение всего года. Платить за тепло можно будет только в те месяцы, когда оно подается в дома. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«Новые правила повысят прозрачность: собственники будут видеть, за что платят, сверяя суммы с показаниями счетчиков. Раньше равномерные платежи вызывали вопросы — люди не понимали, почему платят за отопление летом», — пояснил депутат.

Регионы, уже перешедшие на равномерные платежи, сохранят эту систему, но не смогут вносить новые изменения. В холодный сезон счета вырастут, так как оплата будет концентрироваться на осенне-зимних месяцах.

По словам Якубовского, реформа направлена на устранение недовольства граждан.

«Люди хотят видеть прямую связь между потреблением и оплатой. Если зимой батареи горячие — плати, если холодные — требуй перерасчета», заявил он.

23 января вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков заявил, что если в России утвердят правила, по которым за отопление платить россияне будут только непосредственно зимой, то это приведет к росту платежей на 60%.

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