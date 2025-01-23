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Эксперт: из-за новой системы оплаты отопления платежки зимой подскочат на 60%

Вице-президент «Опоры России» Шлеменков: платежи за отопление скакнут на 60%
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Если в России утвердят правила, по которым за отопление платить россияне будут только непосредственно зимой, то это приведет к росту платежей на 60%, считает вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Многим людям удобнее распределять эту нагрузку равномерно в течение всего года, заявил он НСН.

Напомним, с 1 марта Минстрой запретит равномерную оплату отопления в течение года. Россияне будут платить только в холодное время года по счетчику — в ведомстве подчеркнули, что это более прозрачная и справедливая система. Однако Шлеменков призвал учитывать, что платежи без распределения по году резко вырастут.

«У нас самая большая позиция в платежке – это как раз тепло. То есть, она в районе 55-60% занимает, если в среднем брать по году. Поэтому будет большая разница», — подчеркнул он.

По его мнению, равномерные платежи за услугу в течение года для многих россиян менее более приемлемы, так как в противном случае с началом отопительного сезона сумма в квитанции вырастает на 50-60%. Особенно это будет нелегко для пенсионеров, поэтому им нужно будет воспользоваться возможностью получить компенсацию за ЖКУ.

Сегодня отопление оплачивают равномерно в течение всего года порядка половины регионов России, подчеркнул Шлеменков. Систему пытались отменить много раз, но потом предоставили регионам право самим выбирать систему платежей.

«Это было разумное решение. А в том, что сейчас мы хотим их одинаково причесать, я просто не вижу никакого смысла», — подчеркнул специалист.

Минстрой до этого уточнил, что регионы, которые выбрали схему равномерной оплаты в течение 12 месяцев, смогут ее сохранить. Но субъекты, которые реализовали оплату по факту, перейти на равномерную уже не смогут.

Ранее в Госдуме объяснили смысл изменения системы оплаты отопления.

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