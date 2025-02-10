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Пенсионерка отдала аферистам свыше 1 млн рублей, чтобы «предотвратить преступление»

МВД: в Иркутской области пенсионерка отправила мошенникам свыше 1 млн рублей
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области 70-летняя пенсионерка из Усолья-Сибирского отправила телефонным мошенникам 1 млн 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником энергосбытовой компании и попросил продиктовать код из SMS для якобы постановки в электронную очередь на замену электросчетчиков. С помощью кода аферисты смогли получить доступ к ее личным данным, отметили в ведомстве.

Затем с пенсионеркой связалась девушка, которая под видом специалиста портала «Госуслуг» сообщила ей о взломе личного кабинета и попытках преступников снять деньги со счетов. Потерпевшую заверили, что для «предотвращения преступления» необходимо действовать по инструкции «сотрудника силовых структур».

После этого аферисты под видом силовиков посоветовали пенсионерке перевести сбережения на «безопасный счет», что она и сделала.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Накануне сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников суда. В российских судах подчеркнули, что настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, коды из SMS, данные счетов и иные личные данные.

Ранее были названы фразы, выдающие мошенников в телефонном разговоре.

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