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Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов

В Абхазию доставили 20 новых школьных автобусов из России
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Россия предоставила Абхазии 20 новых школьных автобусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на абхазское минпросвещения.

Транспортные средства передали на основании договоренности, достигнутой во время визита первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в республику, отметили в министерстве.

Автобусы распределят по городским и сельским школам.

«В ближайшее время мы передадим ключи руководителям отделов образования», — добавил и. о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия.

6 февраля стало известно, что Минфин РФ направил Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики.

Кроме того, Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что на данные цели уже выделено 100 млн рублей. Работа фонда также позволит обеспечить работой население республики. Гунба же заявил, что Абхазия ощущает поддержку России в вопросах развития предпринимательства.

Ранее власти РФ согласились пересмотреть вызвавшее протесты в Абхазии инвестсоглашение.

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