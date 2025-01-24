Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США прекратили рассматривать заявки на смену пола в паспорте

The Guardian: Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте
close
Depositphotos

Государственный департамент США прекратил рассмотрение поступивших от граждан заявок на смену пола в паспорте. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на письмо главы ведомства Марко Рубио, адресованное американским чиновникам.

«Рассмотрение заявок на оформление паспортов с «X» в графе «пол», а также на замену гендера в существующих паспортах остановлено», — говорится в документе.

Из текста следует, что данная мера коснулась всех заявок — как уже поступивших в Госдеп США, так и будущих.

При этом в письме Рубио подчеркнул, что в стране действует политика, по которой пол гражданина не может быть изменен. Более того, глава ведомства распорядился отказаться от использования слова «гендер» в официальных документах и заменить его на слово «пол».

20 января новый президент США Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался указ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал сажать осужденных граждан в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами