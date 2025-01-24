В США прекратили рассматривать заявки на смену пола в паспорте

Государственный департамент США прекратил рассмотрение поступивших от граждан заявок на смену пола в паспорте. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на письмо главы ведомства Марко Рубио, адресованное американским чиновникам.

«Рассмотрение заявок на оформление паспортов с «X» в графе «пол», а также на замену гендера в существующих паспортах остановлено», — говорится в документе.

Из текста следует, что данная мера коснулась всех заявок — как уже поступивших в Госдеп США, так и будущих.

При этом в письме Рубио подчеркнул, что в стране действует политика, по которой пол гражданина не может быть изменен. Более того, глава ведомства распорядился отказаться от использования слова «гендер» в официальных документах и заменить его на слово «пол».

20 января новый президент США Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался указ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал сажать осужденных граждан в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.