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В МВД предупредили об активизации кибермошенников перед 14 февраля

МВД: в преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники
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Depositphotos

Кибермошенники похищают деньги россиян, пользуясь приближением Дня святого Валентина. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, аферисты используют романтические настроения для собственной наживы. Существует три популярные схемы обмана.

Первая схема связана с фейковыми знакомствами. Мошенники создают ненастоящие профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают чувства, а после выманивают у очарованных жертв деньги. Второй способ наживы — ложные сайты доставки цветов и подарков. Аферисты предлагают скидки и эксклюзивные букеты, но после оплаты заказа прекращают общение с жертвой.

Также существуют фишинговые акции и скидки якобы от известных брендов, которые перекинут жертву на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное программное обеспечение.

В управлении добавили, что мошенники могут использовать еще одну схему с доставкой цветов от неизвестного «поклонника». Это делают, чтобы выманить у своей жертвы СМС-код и получить доступ к ее аккаунтам.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предсказали быструю эволюцию стратегий телефонных мошенников.

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