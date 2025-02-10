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Швейцарцы на референдуме проголосовали против экологических ограничений

Большинство швейцарцев отклонило экологические поправки в конституцию
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Global Look Press

Большинство швейцарцев не поддержали на общенациональном референдуме введение в стране более жестких экологических правил. Об этом сообщает портал Barrons.

70% швейцарских избирателей проголосовали против предложения молодежного крыла Партии зеленых, согласно которому в течение 10 лет природа должна устойчиво поглощать выбросы углекислого газа от экономической деятельности. В соответствии с этим в конституцию необходимо было внести пункт об уважении к природным ресурсам планеты.

Против предложения зеленых солидарно выступили правительство, бизнес и правые политические партии. По их мнению, подобные меры приведут к негативным последствиям как для экономики, так и для простых граждан.

2 февраля сообщалось об обнаружении немецкими учеными из Гейдельбергского университета того, что люди начали загрязнять окружающую среду свинцом еще 5200 лет назад — на 1200 лет раньше, чем считалось ранее.

Ранее Путин попросил не прикрываться сложностями при решении проблем экологии.

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