Древние люди начали отравлять природу свинцом более 5000 лет назад, выяснили ученые

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета обнаружили, что люди начали загрязнять окружающую среду свинцом еще 5200 лет назад — на 1200 лет раньше, чем считалось ранее. Открытие сделали благодаря анализу осадочных кернов, собранных со дна Эгейского моря и прибрежных районов в Греции. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Команда проанализировала 14 кернов осадочных пород, чтобы понять, как деятельность человека повлияла на экологию суши и моря. Один из кернов, взятый из торфяника, содержал следы свинца, датированные примерно 3200 годом до нашей эры. Это самое раннее известное свидетельство антропогенного загрязнения среды тяжелыми металлами.

«Свинец высвобождался в процессе производства серебра, поэтому его концентрация в окружающей среде служит важным индикатором социально-экономических изменений», — объяснил доктор Андреас Коутсодендрис, один из авторов исследования.

Ученые также изучили пыльцу, сохранившуюся в кернах, чтобы реконструировать изменения растительности и землепользования. Сочетание данных о загрязнении свинцом и развитии растительности позволило исследователям проследить переход от аграрного общества к денежному, а также оценить его экологические последствия.

Около 2150 лет назад, в период завоевания Греции римлянами, концентрация свинца в отложениях резко возросла. Это совпало с интенсивной вырубкой лесов и расширением сельского хозяйства. Римляне активно добывали золото, серебро и другие металлы, что требовало большого количества древесины для плавки руды.

Исследование также показало, что загрязнение свинцом стало заметным в морских отложениях именно в этот период. Это свидетельствует о том, что деятельность человека уже тогда оказывала значительное воздействие на окружающую среду.

Ранее стало известно, что средний уровень интеллекта жителей Древнего Рима мог упасть на несколько пунктов из-за токсичного воздействия свинца при выплавке серебра.