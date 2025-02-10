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В РПЦ предупредили, что россиянам грозят «непростые времена» из-за мигрантов

Митрополит Григорий призвал срочно решать проблемы с ассимиляцией мигрантов
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

России нужно незамедлительно решать проблемы с ассимиляцией мигрантов, заявил во время телепередачи «Церковь и мы» управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).

Он выразил сожаление из-за того, что сейчас приезжающие в РФ мигранты часто совершают преступления.

«Если эта проблема не будет решена, нашему народу грозят очень непростые времена, очень непростые испытания. Лучше эту проблему решать сейчас, когда это решение возможно», — сказал священник.

Он признал, что стране необходима рабочая мила, но мигранты не должны действовать во вред россиянам.

В прошлом декабре протоиерей Русской православной церкви Кирилл Иванов призвал россиян молиться о «скорбях», в том числе об уменьшении зарплаты и большем числе мигрантов. По его мнению, необходимость в такой рабочей силе возникла из-за абортов: из-за них некому работать, чтобы обеспечить пенсиями пожилых людей.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.

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