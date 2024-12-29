Священник РПЦ призвал россиян молиться о мигрантах и лишении зарплаты

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл Иванов призвал россиян молиться о «скорбях», в том числе о том, чтобы Бог лишил их зарплаты. Видео с проповедью священника размещено в его Telegram-канале.

Во время проповеди Иванов заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни: так, необходимость в мигрантах возникла из-за абортов. Искусственное прерывание беременности виновато и в том, что некому работать, чтобы обеспечить пенсиями пожилым людям. Также Иванов упомянул, что многие продолжают жить обычной жизнью, хотя страна ведет боевые действия.

По этой причине священник призвал россиян просить об испытаниях, — чтобы, помимо уменьшения зарплаты, Господь послал им больше мигрантов. По мнению Иванова, это поможет задуматься о ненужности абортов. Кроме того, протоиерей считает, что если люди будут лишены возможности пользоваться услугами преподавателей и врачей, то станут по-настоящему ценить их работу.

В отдельном посте Иванов сообщил, что его распространяющие в сети слова вырвали из контекста. Он извинился перед теми, кого задела его проповедь, и объяснил, что, если Бог пошлет жителям РФ «скорби», они обратятся к Господу.

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