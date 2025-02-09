В Хабаровске школьник провалился в колодец

В Хабаровске семилетний мальчик упал в канализационный колодец

В Хабаровске семилетний мальчик упал в канализационный колодец, ребенок не выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«Мальчик 2017 года рождения упал в канализационный колодец по улице Суворова», — отметили в надзорном ведомстве и уточнили, что инцидент произошел 9 февраля.

В прокуратуре подчеркнули, что дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца.

В региональном управлении СК России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело (статья 109 УК РФ).

Следователи уже осмотрели место происшествия, были допрошены свидетели случившегося. Кроме того, готовятся материалы для назначения необходимых экспертиз.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Чебоксарах возле пожарной части по улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров. На помощь ребенку бросился отец. Ему удалось вытащить ребенка из колодца, девочка не пострадала. Семья обратилась с заявлением в прокуратуру. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на Алтае шестилетняя девочка провалилась в яму с горячей золой на территории детского сада.