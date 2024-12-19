В Чебоксарах шестилетняя девочка провалилась в колодец с водой

В Чувашии устанавливаются обстоятельства падения ребенка в открытый люк, девочку бросился спасать отец, ему пришлось спрыгнуть в колодец, чтобы вытащить ребенка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 18 декабря возле пожарной части по улице Павлова. Шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров. На помощь ребенку бросился отец.

«Я попытался ее вытянуть, но из-за того, что одежда намокла и отяжелела, без опоры не получилось. Отпустить дочь я тоже не мог, и так вышло, что она стала утягивать меня вниз», — рассказал мужчина.

Отцу удалось вытащить ребенка из колодца, девочка не пострадала. Семья обратилась с заявлением в прокуратуру. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что на Алтае шестилетняя девочка провалилась в яму с горячей золой на территории детского сада. Ребенку диагностировали ожог второй степени правой и левой голени.

Ранее мальчик упал в открытый люк во время реконструкции дороги в Новороссийске.