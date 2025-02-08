Российские военные нанесли удар по объекту энергетики, снабжавшему украинский ВПК

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также российские военные поразили на территории Украины инфраструктуру военных аэродромов, склады, места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 152-х районах.
Для атак по объектам противника использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.
В ночь на 1 февраля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования ВПК страны. Министерство обороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.
По данным Telegram-SHOT, удары велись по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также зафиксированы прилеты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, где производят и ремонтируют беспилотники.
Ранее российские штурмовики применили трофейный американский гранатомет в зоне СВО.