Российские военные нанесли удар по объекту энергетики, снабжавшему украинский ВПК

ВС России поразили важный для ВПК Украины объект газонефтяной отрасли

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные поразили на территории Украины инфраструктуру военных аэродромов, склады, места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 152-х районах.

Для атак по объектам противника использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

В ночь на 1 февраля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования ВПК страны. Министерство обороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

По данным Telegram-SHOT, удары велись по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также зафиксированы прилеты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, где производят и ремонтируют беспилотники.

Ранее российские штурмовики применили трофейный американский гранатомет в зоне СВО.