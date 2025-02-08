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Российские военные нанесли удар по объекту энергетики, снабжавшему украинский ВПК

ВС России поразили важный для ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные поразили на территории Украины инфраструктуру военных аэродромов, склады, места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 152-х районах.

Для атак по объектам противника использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

В ночь на 1 февраля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования ВПК страны. Министерство обороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

По данным Telegram-SHOT, удары велись по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также зафиксированы прилеты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, где производят и ремонтируют беспилотники.

Ранее российские штурмовики применили трофейный американский гранатомет в зоне СВО.

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