В Кузбассе алиментщик скрывался по 10 адресам с разными женщинами

ФСПП: на Кузбассе алиментщик скрывался по 10 адресам с разными женщинами

В Новокузнецке приставы провели масштабный рейд в поисках алиментщика, который избегал выплаты средств на содержание своего ребенка. Об этом сообщается на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Кемеровской области.

«Сотрудниками было выявлено более 10 адресов возможного местонахождения должника», — говорится в сообщении.

В ходе рейда выяснилось, что почти по всем данным адресам живут женщины, с которыми мужчина проживал последний год. Только на последней локации приставам удалось застать должника и напомнить ему о наличии долга.

Отмечается, что мужчину доставили в отделение и ознакомили с постановлением о расчете задолженности в размере более полумиллиона рублей.

7 февраля в ФСПП заявили, что среди наиболее эффективных методов взыскания алиментов оказалось ограничение на выезд должников за границу и на пользование специальным правом.

Ранее в ФСПП заявили, что в России с 2025 года приставы смогут взыскивать долги в цифровых рублях.