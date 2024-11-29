Патриарх Кирилл рассказал о «духовной отраве» общества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал сквернословие как «духовную отраву», которую необходимо устранить из общественной жизни и коммуникации. Это заявление он сделал, подводя итоги заседания Всемирного русского народного собора и обсуждая принятые «наказы», передает РИА Новости.

По мнению патриарха, после успехов в борьбе с антиалкогольной темой собору стоит сосредоточиться на проблеме сквернословия. Он подчеркнул, что необходимо вычищать эту духовную отраву из жизни народа и общения между людьми. Кирилл отметил, что если удастся добиться этого, можно будет сказать, что за относительно короткий срок они достигли значимых результатов. Он выразил надежду на помощь Господа в этом начинании.

17 ноября сообщалось, что в скором времени появится новый православный мессенджер «Зосима», который будет аналогичен популярному WhatsApp. Разработчики приложения обещают, что в «Зосиме» не будет места для ненормативной лексики и аморального контента. Это решение было принято для защиты пользователей, особенно молодежи и детей, от вредного влияния.

Ранее патриарх Кирилл выразил благодарность разработчикам «Орешника».