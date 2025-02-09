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Главу администрации Балтийска заключили под стражу по делу о взяточничестве

Суд отправил в СИЗО главу администрации Балтийска Мельникова до 7 апреля

Суд отправил в следственный изолятор главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова, который обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Калининградской области в своем Telegram-канале.

Судья согласился с доводами представителя прокуратуры и избрал Мельникову меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2025 года.

9 февраля был арестован второй фигурант этого уголовного дела — заместитель главы администрации Балтийска Максим Коваленко, который обвиняется в даче взятки. На суде он и его адвокат настаивали на домашнем аресте. Защитник ссылался на наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери. Коваленко заявил, что ознакомился с уголовным делом и не признает вину, поскольку его оговорили. Судья отправил Коваленко в СИЗО до 7 апреля.

8 февраля сообщалось, что в Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, 15 января Коваленко передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 тыс. рублей «взамен на общее покровительство и попустительство по службе».

Ранее суд арестовал экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении.

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