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Замглавы администрации Балтийска арестовали по делу о взяточничестве

«Клопс»: суд отправил в СИЗО замглавы Балтийска Коваленко до 7 апреля
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РИА Новости

Суд отправил в следственный изолятор заместителя главы администрации Балтийска Максима Коваленко, который вместе с главой города Сергеем Мельниковым подозревается во взяточничестве. Об этом сообщило издание «Клопс».

На суде Коваленко и его адвокат настаивали на домашнем аресте. Защитник ссылался на наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери. Коваленко заявил, что ознакомился с уголовным делом и не признает вину, предполагая, что его оговорили. Он добавил, что не планирует оказывать давление на свидетелей или мешать следствию.

Сторона обвинения обратила внимание судьи на то, что Коваленко владеет не задекларированной недвижимостью и может скрыться, в том числе за границей. Также обвинители допустили, что Коваленко может оказать влияние на свидетелей, среди которых есть его подчиненные.

В итоге судья отправил Коваленко в СИЗО до 7 апреля.

8 февраля сообщалось, что в Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, 15 января Коваленко передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 тыс. рублей «взамен на общее покровительство и попустительство по службе».

По данному факту на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий областного управления МВД России возбуждено уголовное дело. Мельникову инкриминируют получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), а Коваленко — ее передачу (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ).

Следователи проводят обыски по месту жительства и работы фигурантов.

Ранее суд арестовал экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении.

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