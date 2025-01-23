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Суд арестовал экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении

Суд в Калининграде отправил в СИЗО экс-замглавы регионального минздрава
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Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении 2,8 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что арестованная пробудет в СИЗО до 24 марта.

Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что в 2020 году она сговорилась с коллегой, возглавлявшим отдел минздрава по организационной и контрольной работе, чтобы организовать фиктивное трудоустройство знакомого в региональный медицинский информационно-аналитический центр.

Зарплату этого «работника» получала сама чиновница и ее подельники. Суммарный ущерб государству оказался больше 2,8 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Челябинской области заместитель директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» получил восемь лет колонии за взятки.

Ранее экс-начальнику УМВД Кировской области избрали меру пресечения по делу о взятке.

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