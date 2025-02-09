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Следовали проверяют данные о жестокой многодетной матери из Крыма

В Крыму СК и прокуратура проверяют данные о жестоком обращении с детьми
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В Крыму СК и прокуратура проверяют информацию из соцсетей о жестоком обращении с детьми в Симферопольском районе. Об этом ведомства сообщили в своих Telegram-каналах.

В СК рассказали, что увидели информацию о том, что жительница одного из садовых товариществ «применяет насилие и жестокие методы воспитания» по отношению к трем своим детям. В ходе проверки представители ведомства и соцслужбы посетят место проживания семьи, изучат обстановку и условия проживания малолетних.

В посте прокуратуры речь идет о матери двух детей, а остальные сведения о возможном правонарушении совпадают. Сотрудники ведомства тоже организовали проверку после информации о «недозволенных методах воспитания» женщины.

3 февраля в правоохранительные органы Калининградской области обратилась супружеская пара из Черняховска и заявила о пропаже семилетнего сына. На этом фоне в городе организовали поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители. Они утверждали, что школьник ушел из дома, потому что его отругали за плохое поведение. Впоследствии СК получил информацию о причастности отчима к исчезновению мальчика. Мужчина избил ребенка, пока супруги не было дома. Осознав произошедшее, он решил избавиться от улик и вывез ребенка в болотистую местность.

Ранее отчим мальчика из Черняховска рассказал, за что избил его.

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