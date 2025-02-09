В Москве приостановили работу клиники, где пятеро пациенток пострадали во время ЭКО

Управление Роспотребнадзора закрыло столичную клинику после нескольких случаев заражения крови у пациенток, пришедших на ЭКО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о медицинском центре «Я здорова», расположенном на проспекте Андропова в Москве. Сейчас специалисты надзорного органа проводят там эпидрасследование.

«Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

Накануне пятерых женщин, все они — клиентки медцентра, доставили в инфекционную больницу после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сообщалось, что у всех пострадавших наблюдаются лихорадка и сепсис.

Муж одной из госпитализированных женщин сообщил, что она второй раз обращалась в это медицинское учреждение и в первый раз проблем не было.

«В клинике был еще один случай, у девушки такие же симптомы. Может, это как-то связано с ошибкой клиники», — допустил мужчина и добавил, что его жена находится в тяжелом состоянии.

Ранее челябинка попала в больницу после установки имплантов.