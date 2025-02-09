В Москве пять женщин попали в больницу с лихорадкой и сепсисом после ЭКО

В Москве пятерых женщин доставили в инфекционную больницу после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в одной их столичных клиник, передает РЕН ТВ.

Источник телеканала рассказал, что у всех пострадавших наблюдаются лихорадка и сепсис.

Муж одной из госпитализированных женщин сообщил, что она второй раз обращалась в это медицинское учреждение и в первый раз проблем не было.

«В клинике был еще один случай, у девушки такие же симптомы. Может, это как-то связано с ошибкой клиники», — допустил мужчина и добавил, что его жена находится в тяжелом состоянии.

Прошлой весной в США семилетней школьнице ампутировали обе ноги и руку из-за бактериальной инфекции. Как рассказали родители Виктории Пастен-Моралес, у дочери резко поднялась температура, началась лихорадка и приступы тошноты. После того как губы и руки школьницы посинели, ее отвезли в больницу. Вскоре и Виктории развился сепсис, поэтому медикам пришлось ампутировать ей обе ноги и руку, чтобы сохранить жизнь. Кроме того, у нее оказались поражены почки, а еще ей потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. После операции девочка не могла говорить.

Ранее врач объяснила, почему попытки ЭКО оказываются неудачными.