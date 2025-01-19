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Челябинка решила установить имплантаты и попала в больницу после операции

В Челябинской области женщина попала в больницу после установки имплантатов
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Shutterstock

В Челябинской области женщина оказалась в больнице после визита в стоматологическую клинику. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в июле прошлого года, но результаты предварительного следствия опубликовали только сейчас. Как удалось выяснить сотрудникам СК, 38-летняя женщина приехала на прием в стоматологию, там ей установили имплантаты в нижнюю челюсть.

«В дальнейшем, в связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована в лечебное учреждение», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза и другие необходимые мероприятия, которые помогут выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В Москве женщине стало плохо во время процедуры в косметологии, ее не спасли.

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