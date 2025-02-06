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Россиянка заперла хаски в квартире на полгода и заморила его голодом

Под Калининградом женщина заперла собаку в квартире на полгода
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Mario Kuhnke/imageBROKER/Global Look Press

В Калининградской области женщина издевалась над собакой, лишив ее еды и заперев в квартире на несколько недель. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

Недавно в полицию обратилась жительница Мамоново, которая сообщила, что ее соседка заперла в квартире собаку и уже несколько недель морит ее голодом. С хозяйкой квартиры связались, по ее словам, последний раз она навещала питомца две недели назад.

Тогда сотрудница полиции пришла по адресу и увидела в окне квартиры пса, лежавшего в комнате без движения. После того как хозяйка собаки открыла квартиру, животное доставили в ветклинику. Оказалось, что хаски впал в кому. В течение суток его пытались реанимировать, но безуспешно.

Владелица жилья призналась, что не ухаживала за собакой, потому что та была ей не нужна. Оказалось, что хаски провел взаперти почти полгода и хозяйка лишь изредка кормила его, а в последнее время и вовсе не посещала питомца, оставив его без еды и воды.

Женщину собираются привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее семью из Красноярского края заподозрили в поедании собак.

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