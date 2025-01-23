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Семью из Красноярского края заподозрили в поедании собак

В Красноярском крае супругов заподозрили в живодерстве и поедании собак
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Telegram-канал «Сапа»

Двух жителей Красноярского края подозревают в живодерстве и поедании собак. Об этом «Сапе» рассказал общественный инспектор Валерий Лаев.

Недавно жители деревни Песчинка сообщили, что около одного из участков еще летом стали замечать истощенных щенков, которые затем бесследно пропадали. Владельцы дома по улице Сергея Лазо, по словам соседей, часто выпивают, теперь их подозревают в поедании животных. Сельчане попросили привлечь предполагаемых живодеров к ответственности.

Зоозащитники, приехавшие в Песчанку на разведку, супругов на месте не застали, но зато обнаружили на территории домовладения множество пустых мисок, кострища и собачьи останки, которые уже отправили на экспертизу. Количество пострадавших от рук хозяев животных устанавливается. Полиция уже знает о произошедшем.

Ранее на Камчатке мужчина изрезал собаку, чтобы потом съесть, но испугался и выбросил ее из окна.

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