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Собянин рассказал о развитии роботизированной хирургии в Москве

Собянин: количество роботических операций в Москве выросло почти вдвое
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Егор Алеев/РИА Новости

Около 2,2 тыс. операций с использованием роботов было выполнено в 2024 году в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, в прошлом году правительство города приобрело семь новых робот-ассистированных систем для основных клиник Москвы.

Собянин добавил, что малоинвазивные методы используются при проведении около 80% хирургических вмешательств.

В октябре 2024 года мэр Москвы рассказал, что расходы бюджета Москвы на здравоохранение увеличатся в 2025 году на 8% — с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) до 1,1 трлн рублей.

По словам Собянина, программа модернизации городских клиник продолжится в ближайшую трехлетку. В планах — строительство 31 медицинского объекта.

Он уточнил, что в следующем году завершится реконструкция поликлиник и будут достроены новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62, многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира.

Ранее Москву назвали лучшим мегаполисом мира.

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