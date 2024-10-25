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Москву назвали лучшим мегаполисом мира

Собянин: мощная экономика – один из главных факторов развития Москвы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва становится лучшим мегаполисом среди городов мира, цитируют мэра столицы Сергея Собянина на сайте mos.ru.

«Когда мы начали понимать, что можем претендовать на [звание] «лучший город Земли», мы сделали эту цель своей стратегией», — сказал Собянин.

Он отметил, что мощная экономика, хорошая экологическая ситуация и доступное образование, здравоохранение и транспорт стали главными факторами развития города.

По мнению мэра, наличие в России города мирового уровня является конкурентным преимуществом страны.

«Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда и динамику развития», — добавил мэр.

Собянин отметил, что в городах-миллионниках производится 60% мирового валового внутреннего продукта.

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