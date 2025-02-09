В Калининграде арестовали замглавы Балтийска, обвиняемого в даче взятки

Заместителя главы администрации Балтийского городского округа Калининградской области Максима Коваленко, обвиняемого в даче взятки, арестовали. Об этом сообщает прокуратура области в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, 15 января 2025 года Коваленко передал главе администрации Балтийского городского округа 575 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Его оставили под стражей до 7 апреля, расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

Главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя задержали накануне. Мельникову инкриминируют получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), а Коваленко — ее передачу (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ).

23 января сообщалось, что Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении 2,8 млн рублей. Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что в 2020 году она сговорилась с коллегой, возглавлявшим отдел минздрава по организационной и контрольной работе, чтобы организовать фиктивное трудоустройство знакомого в региональный медицинский информационно-аналитический центр.

Зарплату этого «работника» получала сама чиновница и ее подельники. Суммарный ущерб государству оказался больше 2,8 млн рублей.

Ранее в Калининграде студента из Китая отправили под арест по делу о даче взятки.