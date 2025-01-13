Студента из Китая отправили в СИЗО по делу о даче взятки

В Калининграде студента из Китая отправили под арест

В Калининграде суд избрал меру пресечения 23-летнему студенту из Китая, которого подозревают в даче взятки. Об этом сообщает Московский районный суд города.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. По версии следствия, учащийся передал через посредника 23 тысячи рублей доценту одной из кафедр Государственного технического университета. За эту сумму фигурант дела получил оценку, не сдавая экзамен и не выполняя необходимые задания, на тестировании он не присутствовал.

Иностранца арестовали, под стражей он пробудет до 9 марта 2025 года.

«Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – поделились в инстанции.

Как объяснил следователь, у молодого человека нет постоянного места жительства в регионе и официальной работы. Помимо этого, он может скрыться от следствия, поэтому его отправили в СИЗО.

Ранее в Нижневартовске хирурга заподозрили в получении взятки за срочную операцию.