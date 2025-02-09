Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» ознакомятся с его материалами

«Ъ»: фигуранты дела о теракте в «Крокусе» ознакомятся с материалами следствия

Почти три десятка фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» на этой неделе начнут знакомиться с материалами, которые были собраны следствием. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что исполнителям теракта и их пособникам ранее были предъявлены обвинения в окончательной редакции, которые большинству из них грозят пожизненными сроками. При этом расследование основного дела продолжается.

«Коммерсантъ» также сообщает, что в этом деле появились новые фигуранты.

«Предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов», — сказано в сообщении.

7 февраля стало известно, что дело о теракте в концертном зале «Крокусе» будет рассмотрено во Втором Западном окружном военном суде.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее Бастрыкин рассказал об обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».