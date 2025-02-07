Дело о теракте в «Крокусе» передадут во Второй западный окружной военный суд

Дело о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске будет рассмотрено во Втором западном окружном военном суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что дело будет передано после того, как стороны ознакомятся с материалами уголовного дела.

Собеседник агентства добавил, что существует возможность, что суд может проводить выездные заседания в каком-либо ином суде Москвы из-за большого количества обвиняемых.

До этого сообщалось, что адвокаты фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» ожидают поступление дела в суд для рассмотрения по существу в конце марта 2025 года.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее сообщалось, что жителя Твери признали виновным в фиктивной регистрации фигурантов теракта в «Крокусе».