Жителей одного из городов Херсонской области призвали не выходить на улицу

Глава администрации городского округа Новая Каховка в Херсонской области Виталий Гура обратился к местным жителям, рекомендовав им не покидать свои дома без особой необходимости. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В связи с увеличением количества обстрелов, в целях личной безопасности администрация <...> настоятельно просит вас не находиться без надобности на улицах города», — написал Гура.

Также он призвал граждан следить за тем, где находятся их дети.

При этом глава администрации дополнил пост инструкцией о том, как надо себя вести во время обстрелов и атак с применением беспилотников. В том числе Гура напомнил жителям Новой Каховки, что нельзя поднимать с земли никакие незнакомые предметы — они могут оказаться снарядами, в том числе кассетными.

8 февраля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Новой Каховке. Из-за действий украинских войск в городе были повреждены пять жилых домов, две линии электропередачи, детский сад и газопровод. Кроме того, урон получили одна хозяйственная постройка и здание неработающего магазина.

По данным местной администрации, никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в херсонском городе Каховка при обстреле со стороны ВСУ пострадала пенсионерка.