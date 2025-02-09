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Стало известно о состоянии полицейского, в которого стреляли в Дагестане

МВД: полицейский, в которого стреляли в Дагестане, получил ранение в бедро
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Global Look Press

Полицейский, в которого стреляли в Дербенте, получил ранение левого бедра, его госпитализировали в ЦГБ. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что стражи порядка задержали троих человек по подозрению в нападении на полицейского в Дербенте.

Из заявления регионального СК следует, что после произошедшего следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении огнестрельного оружия.

По данным ведомства, напавшие на полицейского люди успели скрыться с места происшествия до прибытия стражей порядка. Тем не менее специалистам удалось установить личности подозреваемых и взять их под стражу.

9 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что в Дербенте ранили полицейского при исполнении. Неизвестные открыли огонь по сотруднику правоохранительных органов, в результате чего он получил серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как уточнили в СК РФ, изначально злоумышленники повалили стража порядка на землю и начали наносить ему удары руками и ногами. Впоследствии один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелил как минимум восемь раз.

Ранее в Республике Башкортостан трое мужчин записали на видео избиение полицейского.

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