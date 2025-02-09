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Понасенков заявил, что перед убийством аспирантки историк Соколов смотрел видео с его участием

Понасенков заявил, что историк Соколов убил аспирантку после просмотра видео с ним
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Историк, режиссер и блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) заявил «Газете.Ru», что экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки, совершил преступление после просмотра ролика, на котором Понасенков праздновал победу над ним в суде по делу о плагиате.

«Для завиральных теорий бездарные адвокаты могут использовать еще одно — могу подарить. Олег расстрелял свою сожительницу после просмотра видео с празднованием моей победы в суде, опубликованном на «Канале здравого смысла». Там красивые кадры с видом на Кремль. И прокурор на суде зачитывала данные его браузера: он пошел убивать почти сразу после просмотра ролика из ресторана, где люди радовались достойной победе над злом под музыку Иоганна Штрауса. Но зло на то и зло, чтобы продолжать творить зло», — сказал Понасенков.

Видео, упомянутое Понасенковым, опубликовано в YouTube 7 ноября 2019 года. Через два дня, 9 ноября, Соколова задержали после попытки выбросить в реку Мойку человеческие останки. Следствие установило, что историк во время конфликта с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, с которой состоял в отношениях, застрелил ее из обреза. После этого он расчленил тело и пытался избавиться от останков — историк пошел выкидывать части тела в реку Мойку и упал в воду. Его признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Конфликт между историками Соколовым и Понасенковым начался в 2018 году. Понасенков обвинил коллегу в плагиате, сообщив, что тот взял из его книги «Первая научная история войны 1812 года» концепции без ссылок на автора. В ответ Соколов же назвал монографию ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Судебная тяжба завершилась в пользу Понасенкова, а 30 ноября 2023 года он сообщил, что суд обязал Соколова выплатить ему более 318 тысяч рублей за судебные издержки.

8 февраля ТАСС со ссылкой на текст приговора сообщил, что Соколов совершил преступление под влиянием «психотравмирующей ситуации», сложившейся из-за его конфликта с Понасенковым. Отмечается, что «ситуация носила пролонгированный характер» и привела «к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, ухудшению психофизиологического состояния» историка.

Ранее Понасенков назвал вбросом данные, что Соколов убил аспирантку из-за конфликта с ним.

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