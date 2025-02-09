«Жесток по натуре»: Понасенков отрицает, что Соколов убил аспирантку из-за конфликта с ним

Историк, режиссер и блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) заявил «Газете.Ru», что его конфликт с историком Олегом Соколовым, осужденным за убийство и расчленение аспирантки СПбГУ, не мог стать причиной преступления. По его словам, данные о том, что экс-преподаватель совершил убийство из-за стресса на фоне их конфликта, — вброс адвоката, поскольку Соколов «жесток по своей сути».

«Не ведитесь на неуклюжие вбросы бездарного адвоката Соколова. Олег совершил преднамеренное и жестокое убийство — это и постановил суд и все апелляции: тема давно закрыта. На суде было выявлено, что он изучал темные места, где спрятать труп, еще до убийства. Он все делал осознанно. И если у нас все, кто был уличен, что таскает чужие научные концепции, будет расстреливать и расчленять аспиранток, то никаких аспиранток не останется. Соколов жесток и агрессивен по своей натуре. Он и сейчас опасен, и будет опасен, когда выйдет. Поэтому таким нельзя позволять выходить из тюрьмы», — сказал он.

Понасенков отметил, что Соколов «сам виноват» в их конфликте, поскольку не ссылался на его научные труды в своих работах.

«Я выиграл два суда, Олег мне уже заплатил около 200 тысяч и должен еще 318 тысяч. Но он сам виноват — надо было ссылаться на мои научные труды. Конечно, он истерил, когда помимо прочего для суда сделали экспертизы Институт Российской истории Российской академии наук и Институт русского языка РАН, которые подтвердили первенство моих научных концепций. Но это все было ясно и без них. Соколов гадил и хамил многим моим коллегам, но все и мне говорили: «Не связывайся с ним, он физически опасен». Но со мной такое не проходит — я не стал терпеть и, как обычно, победил. Уж если хотите по сути, то у Соколова снесло крышу совсем от зависти к моей монографии «Первая научная история войны 1812 года»: это фундаментальный труд, 900 страниц, материалы 20 архивов России и Европы. И он в посиделках со своими дружками, как мне рассказывали, так и признавался, что это «грандиозный труд, и почему он это создал, а не я?!», — подчеркнул он.

Понасенков также призвал не называть Соколова историком, так как тот «всего лишь реконструктор, рядился в комические шмотки».

Конфликт между историками Соколовым и Понасенковым начался в 2018 году. Понасенков обвинил коллегу в плагиате, сообщив, что тот взял из его книги «Первая научная история войны 1812 года» концепции без ссылок на автора. В ответ Соколов назвал монографию ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Судебная тяжба завершилась в пользу Понасенкова, а 30 ноября 2023 года он сообщил, что суд обязал Соколова выплатить ему более 318 тысяч рублей за судебные издержки.

В ноябре 2019 года экс-преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали после попытки выбросить в реку Мойку человеческие останки. Следствие установило, что историк во время конфликта с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, с которой состоял в отношениях, застрелил ее из обреза. После этого он расчленил тело и пытался избавиться от останков — историк пошел выкидывать части тела в Мойку и упал в воду. Его признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

8 февраля ТАСС со ссылкой на текст приговора сообщил, что Соколов совершил преступление под влиянием «психотравмирующей ситуации», сложившейся из-за его конфликта Понасенковым. Отмечается, что «ситуация носила пролонгированный характер» и привела «к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, ухудшению психофизиологического состояния» историка.

Ранее Понасенков заявил, что перед убийством аспирантки историк Соколов смотрел видео с его участием.