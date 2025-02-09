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Миронов заявил о необходимости заморозки цен на детское питание и тарифов ЖКХ

Миронов: необходимо заморозить цены на детское питание и тарифы ЖКХ
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Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости заморозки цен на детское питание и тарифов ЖКХ. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент, с учетом инфляции, такой шаг необходим.

«Здесь важно понять: такие меры прежде всего предназначены не для сдерживания инфляции, а для защиты населения от ее последствий», — сказал Миронов.

Миронов отметил, что на снижение темпов инфляции может повлиять заморозка тарифов естественных монополий, в которую входят газ, электроэнергия и водоснабжение. По словам главы фракции, рост цен на ЖКХ способствует увеличению стоимости товаров и услуг. Соответственно, повлиять на эту ситуацию может правительство.

Миронов рассказал, что президент России Владимир Путин поставил перед депутатами двуединую задачу — выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции. По мнению главы партии «Справедливая Россия - За правду», эти задачи нужно решать только одновременно.

До этого стало известно, что цены в России выросли в восемь раз с начала века. По данным «Российской газеты», среднегодовая инфляция в России оценивается в 9,1%. Однако отдельные категории продемонстрировали куда более резкий рост.

К концу 2025 года накопленная инфляция в России может достигнуть 780%. Это означает, что товар, стоивший в 2001 году 10 рублей (например, бутылка молока), к декабрю будет продаваться за 88 рублей. Таким образом, к первой четверти XXI века цены в среднем вырастут почти в девять раз.

Ранее экономист рассказал, что рост цен на продукты в России будет наблюдаться до апреля.

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