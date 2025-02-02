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Экономист рассказал, что рост цен на продукты будет до апреля

Экономист Федоров: цены на продукты будут расти до апреля, затем начнут снижение
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Цены на продукты в России будут расти до апреля, а затем начнется их медленное снижение. Об этом «Известиям» заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«В годовом выражении цены продолжат расти до апреля, затем начнется плавное снижение», — утверждает эксперт.

Он также отметил, что замедление роста зарплат в РФ и снижение спроса на рабочую силу могут повлиять на экономическую ситуацию. Федоров заявил, что несмотря на то, что общая инфляция замедляется, цены на продовольствие растут из-за высокого спроса и увеличения издержек.

30 января заместитель министра сельского хозяйства России Максим Титов заявил, что динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции. По его словам, рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции.

Ранее сообщалось, что стоимость приготовления борща заметно выросла.

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