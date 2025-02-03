Цены в России выросли в восемь раз с начала века

С 2001 года цены на товары и услуги в России выросли в среднем в восемь раз (на 700%), при этом ежегодная инфляция составила 9,1%. Доходы россиян за этот период опередили общий рост цен, но отстали от удорожания отдельных продуктов, следует из данных «Российской газеты» («РГ»).

С начала XXI века цены по широкому списку товаров и услуг в России увеличились в среднем в 8 раз, при этом среднегодовая инфляция составила 9,1%. Однако отдельные категории продемонстрировали куда более резкий рост. Например, пачка сигарет подорожала в 27 раз — с 7 до 192 рублей, а стоимость анальгина выросла в 16 раз (с 2,3 до 38 рублей). Проезд в городском автобусе стал дороже в 12 раз — с 3,2 до 39 рублей. Сливочное масло подорожало в 17 раз: если в 2001 году пачка весом 200 граммов стоила 14 рублей, то сейчас — 244 рубля.

При этом цены на некоторые продукты росли умеренными темпами. Куриное мясо подорожало в 4 раза (с 57 до 227 рублей за килограмм), десяток яиц — в шесть раз (с 19 до 117 рублей), а литр бензина АИ-95 — в 6,8 раза (с 9 до 61 рубля).

Особенно заметным стал рост цен на жилье. Квадратный метр в типовых новостройках экономкласса подорожал в 16 раз — с 9 до 148 тысяч рублей. В Москве динамика оказалась чуть ниже: стоимость выросла в 13,5 раза (с 20 до 273 тысяч рублей за квадратный метр). Для сравнения: курс доллара за тот же период увеличился лишь в 3,4 раза — с 29 до 98 рублей.

Инфляционные процессы в России замедлились после 2014 года, когда Банк России перешел к политике таргетирования инфляции с целью удержания ее на уровне не более 4% в год. Если до 2014 года цены росли в среднем на 10,75% ежегодно, то после реформы темпы снизились до 7%. На 2025 год ЦБ прогнозирует инфляцию в 6,8%, что сохранит средний годовой показатель за последние 24 года на уровне 9,1%.

К концу 2025 года накопленная инфляция в России может достигнуть 780%. Это означает, что товар, стоивший в 2001 году 10 рублей (например, бутылка молока), к декабрю будет продаваться за 88 рублей. Таким образом, к первой четверти XXI века цены в среднем вырастут почти в девять раз.

Ранее экономист рассказал, что рост цен на продукты будет до апреля.