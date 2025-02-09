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Возбуждено дело о покушении на полицейского в Дербенте

СК РФ возбудил дело о вооруженном нападении на полицейского в Дербенте
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Shutterstock

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в Дербенте. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, группа людей повалила полицейского в одном из общественных заведений, когда он находился при исполнении обязанностей, после чего его избивали руками и ногами. Затем один из подозреваемых похитил табельное оружие пострадавшего и произвела восемь выстрелов в него.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Подозреваемые в совершении этих преступлений уже задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

До этого сообщалось, что пострадавший полицейский попал в больницу в тяжелом состоянии. Его оперируют.

Ранее россияне избили полицейского, записали это на видео и выложили в интернет.

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