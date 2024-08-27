В Германии предложили объявить режим ЧС для упрощения высылки мигрантов

В Германии предложили объявить режим чрезвычайной ситуации для упрощения высылки из страны мигрантов. Об этом заявил Фридрих Мерц — лидер Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии страны, сообщает РИА Новости.

Предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.

Свою позицию лидер ХДС пояснил тем, что все беженцы, подающие документы на границе ФРГ, «уже въезжали, как минимум, в одну страну ЕС». Поэтому их высылка обратно в Евросоюз вполне возможна. Если же выяснится, что «это так не работает», Германии следует объявить чрезвычайную ситуацию национального уровня, «что сделает законодательство ФРГ выше законодательства ЕС».

Мерц отметил, что у Германии есть на это право, «а в свете текущей ситуации с беженцами даже не право, а долг».

Всплеск дебатов о миграционной политике в Германии произошел после недавнего теракта в Золингене.

23 августа в результате нападения на городском фестивале пострадали свыше 10 человек. Исполнителем теракта оказался беженец, прибывший в Германию несколько лет назад. Выяснилось, что разрешения на убежище в ФРГ ему получить не удалось и в 2023 году его должны были направить в Болгарию, так как через нее он попал в Евросоюз. Полиция не могла его найти за полугода, мигрант объявился сам, сделал повторный запрос на убежище и получил временное жилье в Золингене.

Ранее сообщалось, что Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов.