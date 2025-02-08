Названа самая важная для немцев проблема

Самым важным вопросом в преддверии парламентских выборов 31% немцев считает вопрос о мигрантах. Об этом пишет Welt со ссылкой на данные опроса YouGov, передает РИА Новости.

Эта проблема волнует больше всего опрошенных экспертами. На втором месте по значимости стоят вопросы экономического развития и инфляция, на их важность указали 26% опрошенных. Третье место заняла социальная безопасность с 16%, четвертое — проблемы борьбы с преступностью и внутренней безопасности — 11%. При этом конфликт на Украине и проблемы образования волнуют лишь 4% респондентов. При этом вопросы внешней безопасности в список приоритетных проблем для граждан вошли лишь косвенно.

29% опрошенных считают самой компетентной в решении миграционного вопросов партию «Альтернатива для Германии», на втором месте по числу голосов — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (25%).

В опросе, который проводился с 31 января по 4 февраля, приняли участие 2 503 человека.

До этого блок ХДС/ХСС предложил объявить чрезвычайную ситуацию в ФРГ из-за мигрантов. Считается, что таким образом партия сделала шаг к сближению с ультраправой «Альтернативой для Германии», которую поддержал американский предприниматель Илон Маск, недавно сделавший жест «от сердца к солнцу» на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Ранее МВД Германии обвинило BBC во лжи о кенийских мигрантах.